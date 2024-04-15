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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الجنوبية تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

 

أدانت كوريا الجنوبية بشدة الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

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وقالت الحكومة في بيان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية إنها تراقب الوضع عن كثب بقلق عميق وتحث كلا الطرفين على ضبط النفس لاحتواء التصعيد، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وترأس الرئيس يون سيوك-يول في وقت سابق من نفس اليوم، اجتماعا طارئا لمناقشة التأثير الاقتصادي والأمني للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، بعد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها إيران مؤخرا على إسرائيل، حسبما ذكر مكتبه.

وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي تعليماته للمسؤولين بإعداد إجراءات السلامة بشكل شامل للمقيمين والمسافرين الكوريين الجنوبيين والسفن الكورية الجنوبية في المنطقة.

ومن جانب آخر، قال مصدر بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه من المقدر أن عدد المواطنين الكوريين الجنوبيين الموجودين لدى إسرائيل يبلغ ما يقرب من 500، وتسعى الوزارة لمواصلة البحث عن تدابير السلامة اللازمة في المستقبل.

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