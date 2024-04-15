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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سيحل قريبًا.. تعرف على قصة الاحتفال بشم النسيم

شم النسيم
شم النسيم

شم النسيم 2024.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن موعد شم النسيم لهذا العام، حيث أنه سيكون يوم 6 مايو المقبل وفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية.

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موعد شم النسيم 2024

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بداية الاحتفال بشم النسيم 
ويرجع بداية الاحتفال بشم النسيم إلى ما يقرب من خمسة آلاف عام وبالتحديد إلى أواخر الأسرة الثالثة الفرعونية، إذ سمي بذلك الاسم نسبة للكلمة الفرعونية "شمو" و التي ترمز إلى بعث الحياة عند المصريين القدماء.
وتقول بعض الروايات أيضًا أن تسمية شم النسيم جاءت من كلمة شمو والتي ترمز إلى فصل الصيف مع التقويم الزراعي في مصر، حيث كان المصريين القدماء يقسمون السنة إلى ثلاث فصول، واعتبر المصريون القدماء عيد شم النسيم بعثًا جديدًا للحياة كل عام، تتجدد فيه الكائنات وتزدهر الطبيعة بداية سنة جديدة.

المصري القديم أول من احتفل بشم النسيم 
ويعد المصري القديم هو أول من احتفل بعيد شم النسيم  حيث حرص خلال الاحتفال بعيد شم النسيم على الاستيقاظ مبكرًا قبل شروق الشمس، اعتقادًا منه بأن من تشرق عليه الشمس قبل أن يستيقظ يصبح "خمولًا وكسولًا طوال العام"، ومن ضمن طقوس احتفال المصري القديم بهذا اليوم، أنهم كانوا يقدمون للإله الخالق خلاله بعض سنابل القمح الخضراء.

تناول الفسيخ والرنجة 
كما يعد تناول الاسماك المملحة منها الفسيخ والرنجة وغيرها وتلوين البيض من أبرز العادات والطقوس المصرية، فضًلا عن الخروج إلى المتنزهات والحدائق للاستمتاع بأجواء الربيع في هذا اليوم.

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الجريدة الورقية