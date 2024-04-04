موعد شم النسيم 2024.. ينتظر ملايين المصرين شم النسم للاحتفال مع الأهل والأصدقاء والخروج للمتنزهات العامة، والقيام بتلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، كما أن شم النسيم يحتفل به المصريين منذ الاف السنين.

موعد شم النسيم 2024

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في وقت سابق عن موعد شم النسيم 2024 حيث يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، ويحصل الموظفين في القطاعين العام والخاص يوم شم على إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2024

- يوم الجمعة 5 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 6 أبريل،عطلة أسبوعية.

- يوم الأربعاء 10 أبريل إجازة أول أيام عيد الفطر

- الخميس 11 أبريل إجازة ثاني أيام عيد الفطر

- الجمعة 12 أبريل إجازة ثالث أيام عيد الفطر

- يوم السبت 13 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 19 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 20 أبريل، عطلة أسبوعية

- يوم الخميس 25 أبريل، عيد تحرير سيناء

- يوم الجمعة 26 أبريل، عطلة أسبوعية

- يوم السبت 27 أبريل، عطلة أسبوعية

الإجازات المتبقية خلال عام 2024

يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 " إجازة عيد الفطر المبارك"

يوم الخميس 25 إبريل 2024" إجازة عيد تحرير سيناء"

يوم الأربعاء 1 مايو 2024" إجازة عيد العمال"

يوم الأحد 5 مايو 2024" إجازة عيد الفصح القبطي"

يوم الإثنين 6 مايو 2024" إجازة عيد شم النسيم"

يوم السبت 15 يونيو 2024" إجازة وقفة عرفات"

يوم الأحد 16 يونيو 2024" إجازة عيد الأضحى المبارك"

يوم الاثنين 17 يونيو 2024" إجازة عيد الأضحى المبارك"

يوم الأحد 30 يونيو 2024" ثورة 30 يونيو"

يوم الأحد 7 يوليو 2024" إجازة رأس السنة الهجرية"

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024" عيد الثورة"

يوم الأحد 15 سبتمبر 2024" عيد المولد النبوي الشريف"

يوم الأحد 6 أكتوبر 2024" عيد القوات المسلحة"