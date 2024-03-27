بيطري الغربيه يضبط ٥ طن ونصف "رنجه" غير صالحة كانت معده للبيع فى شم النسيم



واصلت مديريه الطب البيطري بالغربية تكثيف حملاتها علي عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة ،،الرنجه،،. وذلك في إطار الإستعداد لإستقبال أعياد الربيع ؛؛شم النسيم؛؛ وعيد الفطر المبارك.

بتكليف الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزاره مدير المديريه للجنه المشكله من أطباء إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديريه تنسيقا مع مفتشي التموين بمركز كفر الزيات

وأسفر المرور عن تحرير محضر وضبط ،،٥ طن ونصف اسماك مدخنه "رنجه " غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعه وإستصلاح الأراضي وإشراف د- طارق راشد رحمى محافظ الغربية واللواء د-.إيهاب صابر رئيس مجلس إداره الهيئه العامة للخدمات البيطرية واللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية.

و قد تم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابه العامه المختصه حيال المضبوطات والمخالفين.

هذا ولن تتهاون مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور وكيل الوزاره وفريق أطباء المجازر والتفتيش على الأغذية ذات الأصل الحيوانى في ضبط المخالفين حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وأرواحهم والتأكيد على ألا يتم عرض أى أغذيه ذات أصل حيوانى بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للإستهلاك الأدمى .

1000108014

1000108011