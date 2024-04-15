عاجل
طائرات روسية تدمر موقع القيادة الأوكرانية بقنابل جوية شديدة الانفجار الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ٦ فلسطينيين شرق طولكرم فجر اليوم ارتفاع درجات الحرارة صباح اليوم وأجواء لطيفة ليلًا.. تعرف على حالة الطقس تدمير أكثر من 80 مسيرة و6 صواريخ إيرانية استهدفت إسرائيل إصابة عدد من الفلسطينيين بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس فجر اليوم
الإثنين 15 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القمر يقترن بـ"خلية النحل" في مشهد بديع.. غدًا

القمر وخلية النحل
القمر وخلية النحل

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد غدًا ظاهرة فلكية وهي اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في مشهد بديع. 

txt

القمر يُعانق النجم بولوكس في مشهد بديع.. غدًا

txt

شركة تنضم إلى رواد فضاء Artemis V التابعين لناسا على سطح القمر

اقتران القمر مع خلية النحل
وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أن القمر يقترن في هذا اليوم مع خلية النحل في برج السرطان، ولصعوبة رؤية هذا الحشد بالعين المجردة، ننصح باستخدام تلسكوب صغير حيث نراه جوار القمر في السماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 2:00 بعد منتصف الليل.

الحشد النجمي مع خلية النحل
وتابع رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ‏الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجما فقط.

الظواهر الفلكية 
وذكر، اقتران الأجرام السماوية يعني رؤية أحدهما قرب الآخر في السماء في نطاق محدود من الدرجات القوسية وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما ، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات، حيث أن أفضل الاماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال.

الأجرام السماوية 
وأشار، ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم ، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته، فليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب و اقتراناتها في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل مئات السنيين.

مواد متعلقة

القمر يُعانق النجم بولوكس في مشهد بديع.. غدًا

الليلة.. القمر يعانق كوكبي زحل والمريخ في مشهد بديع

محافظ الغربية يشارك في حفل الإفطار الجماعي لمؤسسة الفلك

ناسا تعزز صاروخ القمر SLS لبرنامج Artemis

السعودية .. الفلك الدولي: السماء صافية ولم نشاهد هلال رمضان

معهد الفلك يعلن رسميا موعد غرة شهر رمضان

وكيل الأزهر: علم الفلك ليس أوهاما تستغل بها النفوس القلقة أو الحائرة
الجريدة الورقية