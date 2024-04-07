شركة تنضم إلى رواد فضاء Artemis V التابعين لناسا على سطح القمر

تتنافس ثلاث شركات للحصول على فرصة إرسال مركباتها القمرية الخاصة إلى القمر لدعم مهمات أرتميس القادمة التابعة لناسا. أعلنت وكالة الفضاء هذا الأسبوع أنها اختارت Intuitive Machines وLunar Outpost وVenturi Astrolab لتطوير مركبات التضاريس القمرية (LTV) في دراسة جدوى خلال العام المقبل. وبعد ذلك، من المتوقع أن يتم اختيار واحد فقط لمهمة تجريبية، حيث سيتم الانتهاء من المركبة وإرسالها إلى القمر لإجراء اختبارات الأداء والسلامة. تخطط ناسا لاستخدام LTV بدءًا من طاقم Artemis V الذي من المتوقع إطلاقه في أوائل عام 2030.

يجب أن تعمل المركبة LTV التي تتجه في النهاية إلى القطب الجنوبي للقمر كمركبة مأهولة وغير مأهولة، حيث تعمل في بعض الأحيان كوسيلة نقل لرواد الفضاء وفي أحيان أخرى كمستكشف يتم تشغيله عن بعد. تقول وكالة ناسا إنها ستتعاقد مع المركبة المختارة للخدمات القمرية حتى عام 2039، حيث تصل قيمة جميع أوامر المهام المتعلقة بالمركبة الخفيفة إلى 4.6 مليار دولار. ستتمكن الشركة المختارة أيضًا من استخدام القيمة الدائمة الخاصة بها للأنشطة التجارية في أوقات التوقف.



حصلت شركة Intuitive Machines، التي ستقوم بتطوير مركبة LTV تسمى Moon Racer، على عدة عقود مع وكالة ناسا كجزء من برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS)، وفي فبراير أطلقت أول مركبة هبوط لها، Odysseus، إلى القمر لتحقيق المهمة. أول هبوط تجاري على سطح القمر. ستقوم شركة Venturi Astrolab بتطوير مركبة يطلق عليها اسم Flex، بينما ستعمل Lunar Outpost على مركبة LTV تسمى Lunar Dawn. ويجب أن يكون الجميع قادرين على دعم طاقم مكون من اثنين من رواد الفضاء وتحمل الظروف القاسية للقطب الجنوبي للقمر.

وقال جاكوب بليشر، كبير علماء الاستكشاف في وكالة ناسا: “سوف نستخدم LTV للسفر إلى مواقع قد لا نتمكن من الوصول إليها سيرًا على الأقدام، مما يزيد من قدرتنا على الاستكشاف وتحقيق اكتشافات علمية جديدة”.