يحتفل بها جوجل اليوم.. من هي الكاتبة إيتيل عدنان؟

يحتفل محرك البحث"جوجل" اليوم الاثنين بالكاتبة والشاعرة إيتيل عدنان، وذلك من خلال تغيير وجهته الرئيسية ووضع صورة لها من خلال رسومات تعبر عنها والتي تعد أحد أبرز المؤلفين العرب الأمريكيين في عصرها.



ولدت ايتيل عام 1925 م في بيروت بلبنان، حيث حصلت على شهادة البكالوريوس في الفلسفة من السوربون، ثم توجهت إلى الولايات المتحدة لتستأنف دراستها هناك في جامعة كاليفورنيا "بركلي" وجامعة هارفارد.

كما أنها درست فلسفة الفن في جامعة دومينيكان في كاليفورنيا، لتعمل بعد ذلك محاضرة في عدة جامعات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

عملت ايتيل صحفية ومحررة ثقافية بإحدى الصحف اللبنانية، وساهمت في بناء القسم الثقافي بالصحيفة وأضافت الرسوم والرسوم التوضيحية، وتميزت فترة عملها في الجريدة بالافتتاحية التي كانت تعلق فيها على أهم القضايا السياسية، حيث وصفتها إحدى المجلات الامريكية بأنها الكاتبة العربية الامريكية الاكثر شهرة.

كتبت العديد من الروايات منها: الست ماري روز، يوم القيامة العربي، سماء بلا سماء، باريس عندما تتعرى، البحر والضباب.

وقد حصلت على العديد من التكريمات منها جائزة الكتاب العربي الأمريكي في عام 2010، وحصدت على جائزة لمبادا للآداب في عام 2013، وقد لقبت في عام 2014 بفارس الأدب من قبل الحكومة الفرنسية.