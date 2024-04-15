طائرات روسية تدمر موقع القيادة الأوكرانية بقنابل جوية شديدة الانفجار

طائرات روسية وقنابل شديدة الانفجار.. قالت وزارة الدفاع الروسية إن أطقم القاذفات الروسية Su-34 دمرت مركز قيادة أوكراني في منطقة دونيتسك الجنوبية، وذلك باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار مع وحدة تخطيط وتصحيح كاملة ومتطورة.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت وزارة الدفاع:"أصابت أطقم القاذفات الأسرع من الصوت متعددة الوظائف Su-34 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مركز قيادة وأفرادًا معاديين في منطقة دونيتسك.. وتم تنفيذ الضربة بقنابل جوية شديدة الانفجار من طراز ODAB-500 مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح عالمية".

وعلى صعيد آخر كان رئيس قوات الحرب الإلكترونية في الجيش الروسي يوري لاستوتشكين، أوضح أن روسيا تعمل على تحديث وسائل الحماية من الأسلحة العالية الدقة التي يزود بها الغرب كييف.

وأشار رئيس قوات الحرب الإلكترونية إلى أنه تم رصد استخدام ما يسمى بالأسلحة العالية الدقة مع أنظمة التوجيه البصري من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وأفاد لاستوتشكين أنه من الممكن في الظروف الحالية مواجهة فعالية استخدام هذا النوع من الأسلحة العالية الدقة بشكل مناسب من خلال تجهيز أكبر عدد ممكن من المركبات المدرعة بأنظمة الحماية الذاتية، مؤكدًا أن التقدم العلمي والتقني الذي تتمتع به مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي في هذا المجال يسمح (مع أخذ الخبرة المتراكمة في الاعتبار) بتحديث معدات الحماية الذاتية القائمة، وكذلك بإنتاج أنظمة أخرى ومعدات ذات خصائص متطورة.