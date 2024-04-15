الأهلي ضد الزمالك.. الأحمر وجها لوجه أمام الأبيض الليلة في الدوري الممتاز

يتقابل فريقا الأهلي والزمالك مساء اليوم، في المباراة التي يحتضنها ملعب ستاد القاهرة الدولي، بحضور 20 ألف مشجع، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره نادى زد بهدف نظيف، بالمباراة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، فيما فاز الزمالك بثلاثية نظيفة على نظيره الاتحاد السكندري.



والتقى الأهلي مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز في 126 مباراة، حيث فاز الأهلي بـ 49 مباراة مقابل 27 للزمالك، وحسم التعادل نتيجة 50 مباراة.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء غدا الإثنين، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.