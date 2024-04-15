السيطرة علي حريق بأحد المنازل بمركز المنشاة في سوهاج

اندلع حريق في منزل مشيد بالطوب الأبيض، وامتدت النيران إلى أسطح 6 منازل أخرى ملاصقة، بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز.

تبين من خلال الفحص، نشوب حريق بمنزل مشيد بالطوب الأبيض وغير مسقوف ملك المدعو (علي ج س د) 37 عامًا، مزراع، ومقيم بذات الناحية وإمتد لأسطح عدد 6 منازل ملاصقين ملك كل من (فاضل ع ف م) 19 عامًا، عامل، و(عنتر ا ر د) 60 عامًا، عامل، و(ماهر ا ا د) 57 عامًا، مزارع، و(سيد خ ا ا) 21 عامًا، عامل زراعي، و(حمدي ع ا م) 45 عامًا، عامل، و(محمد خ ك ع) 32 عامًا، مزارع. ومقيمون بذات الناحية.

وتم الدفع بعدد " 5 " سيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من البوص، بعض المنقولات المنزلية، وبسؤال مالك المنزل الأول، أفاد بأنه أثناء قيامه بحرق بعض المخلفات بمنزله، تطاير بعض الشرر مما أدى لنشوب الحريق وأمتد إلي أسطح المنازل المجاورة ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال مالكي المنازل المتضررة من الحريق، أفادوا بمضمون ما سبق ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.