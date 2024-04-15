أيمن يونس: الزمالك الأقرب للفوز بالقمة على الأهلي

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن الأبيض هو الأقرب للفوز في مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها مساء غداً الإثنين على ملعب استاد القاهرة في الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "هناك حالة انسجام لصفقات يناير في الزمالك وهو الأقرب للفوز".

وتابع :"الأهلي لديه مشكلة في مناطق صناعة التهديف ومركز المهاجم الصريح نقطة ضعف للزمالك".

وأكمل :"كل الدعم لإبراهيم نور الدين وواثق في قيادته للمباراة بشكل مميز".

وأضاف :"مباراة القمة فرصة العمر للزمالك وسط غيابات الأهلي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة الزمالك في القمة المرتقبة والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات خاضهم الفريق، بينما يأتي فريق الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة خاضهم الفريق.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين حكمًا للساحة لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

حكم ساحة: إبراهيم نور الدين

حكم مساعد: سامي هلهل

حكم مساعد: هاني عبد الفتاح

حكم رابع: أحمد الغندور

حكم فيديو: محمد عادل

حكم فيديو مساعد: عاطف حسين

حكم فيديو مساعد: محمود أبو الرجال