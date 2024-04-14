Bluesky ترفع الحظر المفروض على اشتراكات رؤساء الدول.. هل أخبر أحد جو بايدن؟

يبدو أن Bluesky جاهز لتحدي أكبر. وتقول إنها تسمح لرؤساء الدول بالتسجيل الآن، بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين من فتح باب الاشتراك العام. وفي مايو من العام الماضي، طلب الموقع من مستخدميه عدم إعطاء رموز الدعوة إلى "رؤساء الدول الجدد/البارزين"، مشيراً إلى أن سياسته هي عدم استقبالهم.

عندما وضعت بلوسكي سياستها الخاصة برؤساء الدول، كان الموقع لا يزال في مرحلة إظهار الجميع، ولم يكن نهج الاعتدال الذي يتبعه قائمًا بعد. لذا، فبدلاً من الدرجات المتفاوتة من الفوضى الخاضعة للرقابة التي تتسم بها الشبكات الاجتماعية، كان بلوسكي مليئًا بالكثير من الصور المثيرة للقلق لنجم الدمى الفضائي آكل القطط في المسرحية الهزلية ألف في الثمانينيات، والتي أشارت إليها إليزابيث لوباتو من The Verge العام الماضي. لا يبدو أنها مستعدة لإدارة قادة العالم جنبًا إلى جنب مع أمثال المدونين سيئي السمعة مثل دريل.



الأمور مختلفة الآن، وتوفر المنصة الاعتدال بطريقتها الفريدة. يتيح Bluesky للمستخدمين التعامل مع الإشراف بأنفسهم من خلال إنشاء عوامل التصفية الخاصة بهم استنادًا إلى أداة Ozone مفتوحة المصدر. كما أنه يغذي بشكل مختلف عن معظم الشبكات الاجتماعية. بدلاً من فرض خوارزمية مقاس واحد يناسب الجميع على الجميع مثل خلاصة Threads For You الافتراضية، فهي توفر للأشخاص القدرة على تطبيق الخيارات التي أنشأها المستخدم بالإضافة إلى علامتي التبويب Discover وPhoto مع الأصدقاء.

قدم الموقع أيضًا ميزات أخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك علامات التصنيف في السيرة الذاتية للملف الشخصي والقدرة على الضغط لفترة طويلة على الرابط لمشاركتها.

يبدأ Bluesky في السماح للمستخدمين باستضافة خوادمهم الخاصة

الاتحاد هو مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقول جاي جرابر، الرئيس التنفيذي لشركة Bluesky

وبينما تقوم شركة Bluesky بتحديث سياستها، أصبح قادة العالم موجودين بالفعل على منصات أخرى، بما في ذلك Mastodon. على سبيل المثال، بدأ حساب الرئيس الأمريكي جوزيف روبينيت بايدن باستخدام التكامل الفيدرالي المحدود لـ Threads في وقت سابق من هذا الشهر. في الوقت الحالي، لا يبدو أن بايدن قد انضم، لذلك لا يوجد قائد في السكيتات حتى الآن.