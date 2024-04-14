الإسكندرية تستضيف المؤتمر الوطني للنشىء وتدريبات مشروع البطل الأوليمبي

تحت رعاية الأستاذ الدكتور / أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و السيد اللواء / محمد الشريف محافظ الاسكندرية تنظم الادارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في (إدارة الطلائع) فاعليات ختام المؤتمر الوطنى للنشء وعرض التوصيات ووضع ميثاق الطفل وذلك بالمدينه الشبابية بابى قير خلال الفترة من ١٤ / ٤ الى ١٨/ ٤ /٢٠٢٤

حيث بدأت فاعليات اليوم الاول للمعسكر بأستقبال عدد ٢٥ محافظه وهم ( أسوان - أسيوط - الأقصر - الإسكندريه - الإسماعيلية - البحر الأحمر - البحيرة - بنى سويف - بورسعيد - الجيزه - الدقهليه - دمياط - سوهاج - السويس - الشرقية - شمال سيناء - الغربيه - الفيوم - القاهره - القليوبيه - كفر الشيخ - مطروح - المنوفيه - المنيا - الوادى الجديد ) بأجمالى عدد ( ٦٠٠) مشارك

وتم عمل اجتماع تنسيقى مع اشراف المحافظات لمناقشه برنامج المعسكر والتعليمات ثم تنفيذ ( انشطه ترفيهيه للطلائع ) من قبل فريق SRS .

من ناحية أخرى و تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و السيد اللواء/ محمد الشريف محافظ إسكندريةنفذت مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسةالدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية من خلال " الإدارة العامه للرياضه " تدريبات تايكوندو ناشئين يوم الاحد الموافق ١٤ ابريل ٢٠٢٤ ضمن المشروع القومى للموهبه والبطل الاوليمبى الذى يهدف الى اكتشاف ورعايه المواهب الرياضيه فى العاب متنوعه منها ( الجودو -التايكوندو -العاب القوى _ المصارعه _ الملاكمه- كرة القدم-كرة السلة ) بنادي u club .

