أخر تطورات إصابة نيمار مع الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة في إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

وكان نيمار نجم الهلال قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده البرازيل خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث يواصل، برنامجه العلاجي والتأهيلي حاليًا.

وأفادت تقارير سعودية، أن تدريبات الزعيم اليوم شهدت مشاركة النجم البرازيلي، في جزء من المران عن طريق ملامسة الكرة.

ويواصل نيمار حاليًا استكمال برنامجه الاستشفائي داخل النادي، ومشاهدة المدرب وزملاءه اللاعبين، وحضور مباريات فريقه.

وبدأ نجم الزعيم في ملامسة كرة القدم ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية، وذلك على هامش التدريبات الجماعية، اليوم الأحد.

ويرتبط نيمار بعقد مع الزعيم ينتهي بنهاية موسم 2024-2025

وانضم النجم البرازيلي إلى صفوف الهلال في الصيف الماضي قادمًا من فريق باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره العين الإماراتي، بوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.