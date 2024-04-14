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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كلوب يعلق على مستويات نونيز وصلاح أمام كريستال بالاس

يورجن كلوب
يورجن كلوب

علق يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدن بنادي ليفربول، على المستويات التي قدمها الثنائي محمد صلاح وداروين نونيز، خلال مواجهة كريستال بالاس.، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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وكان ليفربول قد تعرض للخسارة بهدف نظيف أمام كريستال بالاس بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب "أنفيلد".

وتحدث كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراة كريستال بالاس على تأثر اللاعبين من مواجهة أتالانتا، حيث قال: "لا أعلم، لم أستطع قول ذلك. أود أن أقول أنه مع الفرص التي سنحت لنا، لم نكن محظوظين حقًا".

وتابع: "ماذا يفعل داروين نونيز بفرصته، أو محمد صلاح، لقد وجد كل منهما دفاعا قويا".

وأتم: "بالتأكيد، كريستال بالاس كان محظوظًا لأننا لم نسجل في الشوط الثاني، ولهذا السبب حصلوا على 3 نقاط ونحن لم نحصل على شيء".

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