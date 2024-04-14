موعد حفل روبي فى تورنتو بكندا

تستعد النجمة روبي لإحياء حفلاً غنائيًا يوم الجمعة 14 يونيو القادم، في تورنتو بكندا ،ومن المقرر أن تقدم روبي لجمهورها خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

من ناحية أخري، تشارك النجمة روبي في فيلم "عصابة المكس"و طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة المكس البرومو التشويقي للفيلم الذي يأتي من بطولة الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد تغيير اسمه من عائلة المكسيكي لـ عصابة المكس.

وظهر في البرومو التشويقي الفنان أحمد فهمي مع لبلبة وروبي في شكل مختلف، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي كوميدي، ويطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المبارك.

ويضم فيلم عصابة المكس عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول المكسيكي - أحمد فهمي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

وكانت قامت النجمة روبي بغناء تتر مسلسل (زوجة واحدة لا تكفي) خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث طرح التتر عبر قناة روبي الرسمية على يوتيوب مع مشاهد من العمل للنجمة هدى حسين، ونخبة من نجوم الدراما العربية ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc وجمال سنان/ Eagle Films، للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة.

الأغنية بعنوان (ندل وعيوطة) كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وليد عطار، توزيع أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، إنتاج كاسيت ميديا، توزيع ديجيتال ورنر ميوزيك، ورؤية فنية لمحمد حامد.

لو يرجع

وكانت طرحت النجمة روبي أغنيتها الجديدة “لو يرجع” على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وطرحت روبي البوستر وعلقت قائلة: "اسمعوا أغنيتي لو يرجع دلوقتي على قناتي على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى".

يشار الى أن روبي طرحت مؤخرا أغنية “3 ساعات متواصلة”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وتصدرت محركات البحث علي جوجل كما تصدرت التريند.