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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لموقعة القمة أمام الزمالك ‏

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم استعداداته لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء غد ‏الإثنين باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران ‏للحديث في الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى اللاعبون فقرات المران على ملعب التتش التي ‏اشتملت على جزء بدني وتقسيمة الكرة.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى ‏مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن مؤجلات ‏الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 ‏مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

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