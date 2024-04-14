الأهلي يختتم استعداداته لموقعة القمة أمام الزمالك ‏

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم استعداداته لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء غد ‏الإثنين باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران ‏للحديث في الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى اللاعبون فقرات المران على ملعب التتش التي ‏اشتملت على جزء بدني وتقسيمة الكرة.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى ‏مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن مؤجلات ‏الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 ‏مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏