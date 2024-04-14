فتح باب التقديم لبرامج تدريبية للعاملين بمؤسسات التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم لبرامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي حرص الوزارة الارتقاء بقدرات العاملين وتطوير مهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك بالتعاون مع شركة هواوي مصر، في مجالات حيوية تشمل: البيانات الضخمة (Big Data)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة السحابية (Cloud Computing)، ومراكز البيانات (Datacom)، والأمان (Security)، وشبكات الوصول (Access Network)، وتقنية الجيل الخامس (5G).

رفع قدرات العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي

وأوضح الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع قدرات العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي، ومواكبة التطورات المُتسارعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن تلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز مهارات البحث العلمي والتطوير.

وأشار مساعد وزير التعليم العالي إلى أنه سيتم عقد اختبار مبدئي لمعرفة مدى إلمام المُتقدمين بالمبادئ الأساسية للشبكات ونظم التشغيل وقواعد البيانات.

وتحدد يوم 21 أبريل الجاري ليكون آخر موعد للتسجيل في البرنامج، من خلال الرابط التالي:

https://skillshub.mohesr.gov.eg/index.php/students/courses-list

التعليم العالي يستعرض نتائج تصنيف QS

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه تم إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات الجامعية، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 15,559 جامعة على مستوى العالم، شملت التخصصات الأساسية خمس قطاعات من العلوم (الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة)، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

وأضاف وزير التعليم العالي أن تصنيف QS للتخصصات الجامعية هذا العام شهد ظهور الجامعات المصرية في 38 تخصصًا، بزيادة 4 تخصصات عن العام الماضي.

وتشمل الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف QS للتخصصات الجامعية: (جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، وجامعة الأزهر، وجامعة أسيوط، وجامعة حلوان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، وجامعة قناة السويس).