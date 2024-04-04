تطوير منظومة التعليم العالي لمواكبة احتياجات سوق العمل

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن اهتمام مصر بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقائه مع أرتوراس جايليوناس، سفير جمهورية ليتوانيا بالقاهرة، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

واستعرض وزير التعليم العالي تطور البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، والمشاريع التنموية التي ساهمت في تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في مصر، وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى إنشاء عدد من أفرع الجامعات الدولية خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ كأحد المشروعات التنموية الضخمة.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية العلاقات بين مصر وليتوانيا، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع ليتوانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

تعاون بين مصر وليتوانيا في التعليم العالي

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة في مجالات (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات).

وناقش اللقاء فرص التعاون في مجال التعليم الرقمي، وتبادل الخبرات في مجال استخدام التكنولوجيا في التعليم، وأكد الجانبان على أهمية تبادل الطلاب والباحثين بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة فرص التعاون بين الجامعات المصرية والليتوانية.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الجامعات الليتوانية والجامعات التكنولوجية الجديدة، إذ أشار وزير التعليم العالي إلى وجود 10 جامعات تكنولوجية جديدة، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وتقدم برامج دراسية في مجالات متنوعة، مثل (تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والتصنيع، والطاقة، والزراعة)؛ حيث تهدف الجامعات التكنولوجية الجديدة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في المجالات التعليمية والبحثية، وتبادل الزيارات العلمية بين الجامعات المصرية والليتوانية.

وأعرب أرتوراس جايليوناس عن رغبة ليتوانيا في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالتقدم الذي حققته مصر في هذا المجال.

حضر اللقاء كل من: داروس نفولس سكرتير أول ورئيس القسم السياسي والاقتصادي بسفارة ليتوانيا، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.