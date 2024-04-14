تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك فى لقاء القمه

يلتقى فى السابعه مساء غدا الإثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الأهلى فى لقاء القمه المؤجل من الجوله العاشره لبطولة الدورى الممتاز والمقرر باستاد القاهره الدولي.

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمد عواد لحراسة المرمى حسام عبد المجيد وحمزه المثلوثي وعمر جابر وأحمد فتوح لخط الدفاع عماد دونجا ومحمد شحاته وأحمد حمدى لخط الوسط أحمد سيد زيزو وناصر ماهر وسيف الجزيري لخط الهجوم.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غداً الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف..

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.