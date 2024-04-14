أحمد موسى يشيد بضباط المراقبة الجوية المصرية: ثروة قومية.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بضباط المراقبة الجوية المصرية الذين أداروا حركة الطيران بكفاءة أمس، في ظل التوترات التي لحقت بالمنطقة بين إيران وإسرائيل، قائلاً: «ثروة كبيرة جدًا تمتلكها مصر، ويعملون على مدار الساعة».

وأوضح أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه فور إعلان إغلاق الأجواء في الأردن ولبنان والعراق؛ أصبح هناك ضغط على الخطوط المصرية، معلقًا: «رجالتنا أداروا العملية الجوية امبارح بكفاءة وبدون غلطة واحدة، وقاموا بمهامهم على أكمل وجه».

واستنكر أحمد موسى قائلاً: «ازاي الطائرات دي كلها عدت امبارح وكملت رحلاتها دون المساس بالخطوط الجوية المصرية وسط رقابة كاملة من ضباط المراقبة الجوية المصرية الذين قاموا بعمل بطولي يستحقون كل الشكر والتقدير».

وأردف الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم: «مصر لديها ثروة قومية كبيرة جدًا وهم ضباط المراقبة الجوية، والذين يمتلكون القدرة والكفاءة والإنسيابية على إدارة العملية الجوية والمراقبة المستمرة وسط تلك التوترات التي أصابت الخطوط الجوية في المنطقة مساء أمس وأدت لإحداث أزمة في خطوط الأردن ولبنان والعراق».



