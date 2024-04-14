تشابي ألونسو.. نجم جديد يسطع في سماء التدريب الأوروبي وكاسر "هيبة" العملاق البافاري

نجح الإسباني تشابي ألونسو، في كتابة التاريخ بالتتويج ببطولة الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024، مع باير ليفركوزن، عقب الفوز على فيردر بريمن بخماسية نظيفة.

ودخل المدرب الإسباني التاريخ، بعدما قاد باير ليفركوزن للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي الألماني، كما أنه أوقف سيطرة بايرن ميونخ على اللقب والتي ظلت لـ 11 عامًا متتالية.

ولم يخسر تشابي ألونسو أي مباراة خلال الموسم الحالي مع بايرن ليفركوزن، حيث خاض 29 مباراة في الدوري الألماني، حقق الفوز في 25 لقاء، وتعادل في 4، ولم يتلقى أي هزيمة.

بينما على صعيد النتائج المباشرة بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في عهد المدرب الإسباني، فقد نجح الأخير في كسر "هيبة" العملاق البفاري، سواء على صعيد النتائج أو التتويج بلقب الدوري، فاستطاع التعادل مع بايرن ميونخ بنتيجة 2/2، في الدور الأول من المسابقة، بينما شهدت نتيجة الدور الثاني تفوق كبير لليفركوزن، حيث فاز بثلاثية نظيفة وسط أداء مميز وقوي من لاعبيه.

فيما نجح تشابي ألونسو في إيقاف احتكار بايرن ميونخ للقب الدوري الألماني، حيث حقق البفاري لقب الدوري الألماني لـ 33 مرة، حيث جاءت 11 مرة منهم طيلة الأعوام الماضية منذ موسم 2012/2013، ويسيطر البايرن على لقب "البونديسليجا".

اهتمام أوروبي بـ تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أصبحت العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مهتمة بالتعاقد مع المدرب الإسباني، كما أنهم يترقبون موقف ألونسو مع باير ليفركوزن، خاصة بايرن ميونخ، والذي يستعد لإقالة توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السلبية التي قدمها المدرب الألماني في البطولة المحلية.

فيما بدأ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، التفكير في خليفة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي سيكون عقده الحالي مع الملكي الأخير له، مما يجعل إدارة الميرينجي تبحث عن ولي عهد للداهية الإيطالي، حيث تتجه الأنظار نحو تشابي ألونسو لخلافته مدرب الملكي الحالي.