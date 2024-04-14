استبعاد شيكابالا وشلبى من قائمة الزمالك يثير الجدل

قبل لقاء القمه أمام الأهلى

أثار استبعاد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومعه مصطفى شلبي الكثير من علامات الاستفهام والجدل بين جماهير الأبيض حيث ترددت أنباء أن الاستبعاد جاء لنواحى تأديببه على خلفية تذمر الثنائي عند استبدالهما الأول فى لقاء الذهاب أمام فيوتشر والثاني فى لقاء الإياب لنفس المباراه وهو ما أصاب البرتغالى جوميز بحاله من الاستياء وقرر عدم الاعتماد على الثنائي فى هذه الفتره كنوع من العقاب رغم الانتظام فى التدريبات الجماعيه.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غداً الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف..

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.