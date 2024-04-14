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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اَرسنال يلحق بـ ليفربول ويمنح السيتي فرصة ذهبية نحو اللقب

اَرسنال
اَرسنال

تلقى اَرسنال خسارة أمام نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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وكان ليفربول قد خسر من نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليخسر فرصة صدارة البريميرليج لهذا الموسم.

جاء هدفي أستون فيلا عن طريق الثنائي ليون بايلي في الدقيقة 84، وأولي واتكينز في الدقيقة 87 من عمر المباراة، لتنتهي بخسارة اَرسنال بنتيجة 2/0، على الرغم من السيطرة الكبيرة من جانب لاعبي الجانرز على مجريات المباراة.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لاَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: زينيتشينكو، جابرييل، ويليام ساليبا، بن وايت.

الوسط: كاي هافرتز، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، تروسارد.

بهذه النتيجة يحتل آرسنال المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 71 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع بـ 63 نقطة.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب البريميرليج برصيد بـ 73 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الثالث بـ 71 نقطة.

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