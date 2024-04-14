الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة تعاملات، اليوم الأحد 14 أبريل، على انخفاض مؤشرها العام بما يصل الى نحو 70.15 نقطة ليبلغ مستوى 7116.98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.98%.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 135.5 مليون سهم عبر 10999 صفقة نقدية بقيمة 39.9 مليون دينار كويتي (نحو 121.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 49.43 نقطة ليبلغ مستوى 5910.87 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.83% من خلال تداول 52.4 مليون سهم عبر 3266 صفقة نقدية بقيمة 5.9 ملايين دينار كويتي (نحو 17.9 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 79.02 نقطة ليصل الى مستوى نحو 7780.41 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.01% من خلال تداول 83.16 مليون سهم عبر 7733 صفقة بقيمة 34 مليون دينار كويتي (نحو 103.7 ملايين دولار).

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 14 أبريل، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.5%، ليصل الى مستوى 2449.25 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية 2.0 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1988 صفقة.

ارتفاع مؤشر الأسهم فى مسقط بنسبة 0.08 %

بورصة مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 14 أبريل، على ارتفاع، بمقدار 3.8 نقطة، ما نسبته 0.08 في المئة، ليصل عند مستوى 4700.59 نقطة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4696.81 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم فى مسقط نحو 3 ملايين و601 ألف و957 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 88.3 في المئة ،مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 30 مليونًا و755 ألفًا و171 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.005 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.08 مليار ريال عُماني.