الأحد 14/أبريل/2024 - 07:11 م 4/14/2024 7:11:06 PM

الشارع هو عنوان للمجتمع ورسالة لتأثير القانون ووجود المسئول، فى السنوات ‏الأخيرة يعانى الشارع المصرى من حالة عدم انضباط وعشوائية ما بين مركبات ‏سير متمثلة فى التوكتوك الذى أصبح المتحكم القوى فى حركة الشارع، وما بين ‏باعة جائلين يفترشون الطرقات ويحتلون أمام المنشآت فى مشهد مقزز لا يليق ‏باسم دولة بحجم وتاريخ مصر، وما يحدث فى قانون البناء وتشابكاته.‏

ومن يرجع تلك الحالة اللى سلوك المواطن فهو مخطئ، لأن هناك غيابا تاما للقانون ‏والمسئول، ما أدى إلى شرعنة هذا السلوك وأصبح واقعا يفرض نفسه بقوة فى ‏الشارع، حيث واضح لدى القيادة السياسية أن وزارة التنمية المحلية قد شاخت ‏وأصبحت حملا ثقيلا على أى محاولة للعمل والتنمية، لأنها تختزن كل موروثات ‏العقل الجمعى المتوارث منذ ستينيات القرن الماضى والمليء بكل أمراض ‏البيروقراطية وتشابكاتها داخل الجهاز الإدارى للدولة، والعلاج لا يمكن أن يكون ‏بالطرق التقليدية بإقالة مسئول وتعيين آخر.‏

بل العلاج الحقيقى هو اختراق مكونات تلك الوزارة وتفكيك تشابكات أمراضها عن ‏طريق توليد وتجديد وزارة أخرى فى غضون عامين لا أكثر، واقترح أن يتم تكوين ‏شركة إدارة وتشغيل تحت قيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تكون تلك ‏الشركة شبه حكومية قائمة على لائحة تشغيل وأجور تستطيع استقطاب الكفاءات ‏العلمية والعملية بحيث يكون لها افرع فى كل المحافظات، ويتولى إدارتها فى كل ‏محافظة شخصية عسكرية، بحيث يتم تعيين رؤساء المدن والوحدات المحلية من ‏أصحاب الخبرات العلمية والعملية الإدارية والتنموية، يتمحور دور كل واحد منهم ‏داخل نطاق عمله الجغرافى فى وضع خطة عمل قوية ترمى إلى الإحلال والتجديد ‏ما بين عنصر بشرى قائم وقادم، مع تحديد حيز جغرافى لظهير المنطقة الجغرافية ‏لمحل عملهم يتم قيام مشروعات لتجميع وإعادة تدوير وتصنيع للمخلفات ‏والنفايات بكل أنواعها.‏

‏ ‏أما بخصوص ضبط عشوائية الشارع فسيكون مسئولية تلك الشركة، وإعطاؤها ‏صلاحية الضبط القضائى لتطبيق القانون بحزم بعد أن فشلت وزارة التنمية ‏المحلية فشلا ذريعا وأصبحت جزءا أصيلا من مشكلة عشوائية الشارع، فما نشرته ‏هنا عبر جريدة الوفد عبر عدد من المقالات أناشد فيها جميع المسئولين بدءا من ‏رئيس مجلس مدينة سمالوط مرورًا بالسيد محافظ المنيا والسكرتير العام إلى ‏وزير التنمية المحلية وآخر مقال إلى رئيس الوزراء والذى كنت اعتقد أن المشكلة ‏ستنتهى عنده لكن للأسف «لا حياة لمن تنادى» سوق ضخم من بائعين جائلين ‏للخضار حاصر مطرانية مار مرقص ومستشفى الراعى الصالح بسمالوط وإعاقة ‏حركة الوصول فى مشهد يجسد حالة العشوائية فى مدينة سمالوط، حيث اتخذ ‏جميع المسئولين الذين ذكرتهم طريق العناد مع جميع مقالاتى وليس أمامى الآن ‏إلا السيد الرئيس حتى يتحرك المسئولون لإنقاذ اهم مستشفى فى الصعيد من حالة ‏حصاره من الباعة الجائلين.‏