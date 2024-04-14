القيمة السوقية للعملات المشفرة تفقد 430 مليار دولار بسبب الهجوم الإيراني

تكبدت عملة بيتكوين المشفرة خسائر بأكثر من 7% يوم أمس بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل ومخاوف من تصعيد أكبر في المنطقة.

عملة بيتكوين

وخسرت عملة بيتكوين المشفرة أكثر من 10 آلاف دولار في يومين لتلامس حاجز الـ 60 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 430 مليار دولار يوم أمس قبل أن تقلص بعض الخسائر صباح اليوم الأحد.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 20% من 2.64 تريليون دولار إلى مستوى منخفض قدره 2.21 تريليون دولار وسط عمليات بيع بدافع الذعر.

ومع تصاعد التوتر الجيوسياسي من المرجح أن تستمر عمليات بيع الأصول ذات المخاطر السوقية، حيث تبحث السيولة عن ملاذات أكثر أمانًا كمخزن للقيمة.

وتُظهر بيانات "Coinglass" أنه تم تصفية أكثر من ملياري دولار عبر سوق العملات المشفرة وسط عمليات بيع قوية. ومن بينها، تمت تصفية ما يقرب من 1.5 مليار دولار من المراكز الطويلة وتصفية ما يقرب من 500 مليون دولار من المراكز القصيرة منذ يوم الجمعة.

وشهد سوق العملات المشفرة، يوم السبت، تصفية أخرى بقيمة 950 مليار دولار.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار

شهد أسعار صرف الدولار الأمريكي استقراراً خلال تعاملات، اليوم الاحد،فى الأسواق المصرية ومحال الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة فى مصر دون تغيير يذكر.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي والبنوك المصرية ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري الآن حوالي 47.53 جنيها للشراء و47.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.50 جنيهًا للشراء، و47.60 جنيهًا للبيع.