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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نحو اللقب.. باير ليفركوزن يتقدم بهدف على بريمن في الشوط الأول

فيكتور بونيفاس مهاجم
فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن

يتقدم باير ليفركوزن على فيردر بريمن بهدف نظيف في الشوط الأول الذي جمع بينهما على ملعب الأول في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

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أحرز فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 25 عبر ركلة جزاء ليتقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول بهدف نظيف.


ويخوض ليفر كوزن المباراة بمعنويات مرتفعة لأنه في حال فوزه يتوج رسميا بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه بعد 29 مباراة فقط، ليكسر هيمنة بايرن ميونخ التي دامت 11 عاما على عرش البوندسليجا بالإضافة بوصوله إلى 29 مباراة فض شراكته مع الفريق البافاري في عدد المباريات في الدوري دون هزيمة.
 


ويملك ليفركوزن 76 نقطة في صدارة الدوري الألماني خلفه بايرن ميونخ بفارق 11 نقطة ونفس الأمر لـ شتوتجارت، بينما يملك فيردر بريمن 30 نقطة في المركز الثاني عشر.
 

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