خطوة واحدة.. باير ليفركوزن يهزم يونيون برلين ويقترب من حسم البوندسليجا

واصل باير ليفركوزن انتصاراته المتتالية في الدوري الألماني بفوز جديد على يونيون برلين بهدف في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة البوندسليجا.

جاء هدف باير ليفركوزن عن طريق فلوريان فيرتز من ركلة جزاء فى الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة بطاقة حمراء من نصيب روبن جوسينس لاعب يونيون برلين في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع من عمر الشوط الأول.

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 76 نقطة بفارق 16 نقطة الوصيف عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني الذي تلقى خسارة في الجولة الحالية أمام هايدنهايم بثلاثية مقابل هدفين.

وبدأ باير ليفركوزن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هراديكي.

الدفاع: أوديلون كوسونو، جوناثان تاه، بييرو هينكابي.

الوسط: جرانيت شاكا،روبرت أندريش، ناثان طلا، أليكس جريمالدو.

الهجوم: آدم هلوزيك، فلوريان فيرتز، بورخا إيجليسياس.