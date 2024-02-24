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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد بالفيديو.. أهداف فوز باير ليفركوزن على ماينز

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

حقق باير ليفركوزن الفوز على نظيره ماينز بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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أهداف باير ليفركوزن أمام ماينز

تفاصيل مباراة ليفركوزن وماينز

نجح باير ليفركوزن في  التقدم سريعًا خلال المواجهة سريعًا عن طريق جرانيت شاكا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.
فيما عادل دومينيك كوهر النتيجة لماينز في الدقيقة السابعة من عمر المواجهة.
بينما استطاع روبرت أندريش تسجيل هدف الانتصار لليفركوزن، وشهدت المباراة قبل نهايتها تعرض لاعب ماينز جيسيك نيجانغام للطرد في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بانتصار ليفركوزن بنتيجة 2/1.
بعذا الفوز، يستمر باير ليفركوزن تصدره جدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم برصيد 61 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثلني بايرن ميونخ، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة.
بينما يتجمد رصيد ماينز عند النقطة ال 15 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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