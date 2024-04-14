"غولدمان ساكس" يرفع توقعاته أسعار الذهب إلى 2700 دولارا للأونصة

رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار الذهب نهاية العام الجاري إلى 2700 دولار للأونصة، فيما كان قد توقع سابقا وصولها إلى 2300 دولار للأونصة.

بنك غولدمان ساكس

وتتوقع أبحاث "غولدمان ساكس"، أن أسعار الذهب قد ترتفع أكثر، مدفوعة جزئيا بتوقعات تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأضافت أنه حتى الآن في هذه الدورة الصعودية، ظلت مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب بطيئة، ولكن هذا يرجع إلى أن حيازات صناديق الاستثمار المتداولة كانت مرتفعة بالفعل على خلفية مشتريات "الملاذ الآمن" التي تمت خلال اللحظات الأخيرة من عدم اليقين الاقتصادي، مثل الوباء، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا. الصراع وانهيار بنك وادي السيليكون.

كان الذهب قد كسر يوم الجمعة حاجز الـ 2400 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، إذ يأتي ذلك في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة بالإضافة إلى المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم.

وعلى الرغم من بيانات التضخم الأخيرة وتقرير الوظائف الأميركي القوي الأسبوع الماضي الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب سجل ارتفاعاً للأسبوع الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15% منذ بداية العام.

ينال ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال تعاملات، اليوم الأحد 14 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3275 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأحد 14 أبريل ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3275 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3742 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2807 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2183 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 26200 جنيهًا.