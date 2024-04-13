أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

يبحث الكثيرون عبر الانترنت عن أسعار الذهب بشكل يومي، إذ سجل سعر المعدن الأصفر تراجعا ملحوظاً اليوم في نهاية إجازة العيد والتي تعتبر موسم لشراء الذهب .

أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2024

وسجلت اسعار الذهب عيار 21 اليوم 3220 جنيها مسجلاً انخفاض بنحو 80 جنيهاً.

سجلت أسعار الذهب عيار 18 2760 بعد ان سجل انخفاض نحو 68 جنيهاً.

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 بمنتصف تعاملات الصاغة بقيمة 91.5 جنيه، مسجلًا 3680 جنيها، وكان ببداية التعاملات 3771.5 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت 13-4-2024 نحو 2153 جنيها بمنتصف تعاملات الصاغة، بعد انخفاضه 53 جنيهًا، وكان ببداية التعاملات 2206 جنيهات.

وانخفض سعر الذهب اليوم السبت 13 إبريل 2024 بمنتصف التعاملات على النحو التالي، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات:

• سجل سعر الذهب عيار 24 انخفاضًا بنحو 91.5 جنيه

• تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 80 جنيهًا

• انخفض سعر الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 68.5 جنيه

• تراجع سعر الذهب اليوم عيار 14 بقيمة جنيه 53 جنيهًا

• سجل سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعًا بنحو 640 جنيهًا

أسعار سبائك الذهب

اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3760 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 9400 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 18800جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 37600 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما: 75200 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 116936 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما: 188000 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 376000 جنيه.

أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الجمعة

وكانت قد ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة الماضية، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3180 جنيهًا، ولامس مستوى 3300 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3210 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 13 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا، ولامست مستوى 2430 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2343 دولارًا.

الذهب الاستثمار الأفضل والملاذ الامن

ويعتبر الذهب الملاذ الامن والاستثمار الأفضل، خاصة في ظل حالة التقلبات اليومية في أسعار المعدن الأصفر، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة.