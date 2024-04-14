الخطوط الجوية الكويتية تستأتف رحلاتها التجارية إلى بيروت وعمان

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استئناف رحلاتها التجارية إلى بيروت وعمان، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

يشار إلى أن إيران، نفذت أمس السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

الرئيس الإيراني: أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزمًا

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي اليوم الأحد أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزمًا.

وعبر رئيسي – في بيان نشرته وكالة (تسنيم) الإيرانية – أن هجوم الليلة الماضية على إسرائيل بمثابة درس للعبرة.. مؤكدًا أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم.

وبدوره، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: إن الأهداف في الهجوم على إسرائيل كانت دقيقة للغاية وتم تنفيذ عملية محدودة توازي العدوان الإسرائيلي في إشارة لحادث القنصلية الإيرانية بدمشق.

ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن سلامي قوله إن هجوم الليلة الماضية كان أكثر نجاحًا مما كان متوقعًا..مطالبًا إسرائيل بإعادة حساباتها وأن أي رد فعل إيراني مستقبلي سيكون أصعب بكثير بناءً على هذه التجربة الجديدة والتي ملخصها أن "المعادلة الجديدة للمنطقة؛ إسرائيل تهاجم وتتلقى الرد من إيران.

وفي ذات السياق..نقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن أعضاء مجلس النواب الإيراني تأييدهم للرد على العدوان الإسرائيلي على مبنى قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن القوات المسلحة قامت بعملية منسقة ضربت أهدافاً عسكريةً داخل عمق الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبد اللهيان، في كلمة أمام سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران، وفقا لما أوردته وكالة (تسنيم) الإيرانية اليوم - إن " الاحتلال الإسرائيلي فهم ضبطنا للنفس بشكل خاطئ وقام بعمليات إرهابية بمقاتلة وصواريخ أمريكية ضد القنصلية الإيرانية، حاولنا عبر القنوات الدبلوماسية دعوة المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على قنصليتنا في دمشق".