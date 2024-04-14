البيتكوين تتعافى من الركود الناجم عن هجوم إيران على إسرائيل

تعافت عملة البيتكوين من أكبر عمليات بيع منذ أكثر من عام، وهو مؤشر مبكر على التقلبات الوشيكة في أسواق الأصول حيث يستوعب المستثمرون احتمالات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

ارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة تصل إلى 5.9٪ وتم تداولها بحوالي 64600 دولار حتى الساعة 11:40 صباحًا في لندن يوم الأحد. وارتفعت العملات الأصغر مثل Polkadot وUniswap بأكثر من 10%، بينما تقدمت إيثريوم بنسبة 5%.

أطلقت إيران طائرات بدون طيار وصواريخ هجومية ضد إسرائيل ردا على ما يبدو على غارة في سوريا أسفرت عن مقتل كبار ضباط الجيش الإيراني، مما أدى إلى نقل الصراع في المنطقة إلى مرحلة جديدة خطيرة. مع حدوث الإجراء الإيراني بينما كانت معظم الأسواق مغلقة، وجد متداولو العملات المشفرة أنفسهم في وضع غير عادي حيث كانوا من بين أول من تفاعل مع حدث جيوسياسي كبير.

"قد يختار عدد أكبر من المعتاد من المستثمرين التعبير عن وجهات نظرهم في السوق من خلال العملات المشفرة"، كما يقول ديفيد لاوانت، رئيس قسم الأبحاث في FalconX.

وبينما تستعد إسرائيل لهجوم، أضر التوتر بالأسهم يوم الجمعة وعزز الملاذات مثل السندات والدولار. تُظهر بيانات Coinglass أن حوالي 1.5 مليار دولار من رهانات العملات المشفرة الصعودية عبر المشتقات قد تمت تصفيتها يومي الجمعة والسبت، وهي واحدة من أعنف عمليات التصفية التي تستغرق يومين خلال ستة أشهر على الأقل.

وقال زهير ابتكار، مؤسس صندوق العملات المشفرة سبليت كابيتال، في مقابلة عبر الهاتف، إن الرافعة المالية "لقد تغلبت تمامًا في الأيام الثلاثة الماضية، مما تسبب في تدهور الأسعار بشكل مادي" في الأصول الرقمية.

كانت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط في الغالب في المنطقة الحمراء يوم الأحد. تخلت الأسهم الإسرائيلية عن مكاسبها السابقة لتتداول على انخفاض طفيف اعتبارًا من الساعة 8:36 صباحًا بتوقيت لندن.

من شأن أي تصعيد عسكري كبير بين إسرائيل وإيران أن يختبر فكرة أن عملة البيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة توفر ملاذاً في أوقات الاضطرابات، وهي وجهة نظر غالباً ما يعبر عنها أنصار فئة الأصول. عندما غزت روسيا أوكرانيا في أوائل عام 2022، كانت العملات المشفرة في الأيام الأولى من انهيار السوق الذي استمر حتى نهاية ذلك العام.

وانخفضت عملة البيتكوين من الرقم القياسي الذي سجلته في منتصف مارس عند 73,798 دولارًا. ساعد الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية المخصصة والتي ظهرت لأول مرة في شهر يناير، على الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق، لكن صافي التدفقات الداخلة إلى المنتجات تراجعت مؤخرًا.

ينتظر مضاربو العملات المشفرة ما يسمى بتنصيف البيتكوين، والذي سيقلل المعروض الجديد من التوكن إلى النصف ومن المتوقع في 20 أبريل تقريبًا. تاريخيًا، أثبت التنصيف أنه بمثابة رياح داعمة للأسعار، على الرغم من وجود شكوك متزايدة حول ما إذا كان من المحتمل تكرار ذلك نظرًا لأن عملة البيتكوين وصلت مؤخرًا إلى ذروة تاريخية.