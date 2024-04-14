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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة فيوتشر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض به مباراة فيوتشر المؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة بطولة الدوري الممتاز المحدد موعدها السابعة مساء اليوم الأحد بإستاد الإسماعيلية .

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر
في حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم 
خط الدفاع: ومحمد نصر ومحمد عمار ومحمد دسوقي وحمدي النقاز 
خط الوسط: عماد حمدي ومحمد حسن  وهشام محمد وعمرالساعي وعبد الرحمن مجدي 
خط الهجوم :نادر فرج  
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد فوزي  وعبد الكريم مصطفى ومحمد مخلوف وعصام صبحي وحاتم سكر ومحمد زيدان وأحمد الشيخ ومحمد عبد السميع ومحمد وإيريك تراوري 
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