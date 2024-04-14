مياه الشرقية تستطلع آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة بقرى أولاد صقر

أجرت الادارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، زيارات ميدانية وحملات طرق أبواب، لاستطلاع آراء المواطنيين حول الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل الشكاوي والاستفسارات المتعلقه بمياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أولاد صقر، شارك في تنفيذ الأنشطة من محمد السيد مسؤول التوعية والمشاركة المجتمعية بفرع أولاد صقر.

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أهمية التواصل المستمر مع العملاء وتكثيف حملات استطلاع الآراء، وذلك تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق الأمن المائي المستدام.

ولفت إلى أنه خلال أعمال الحملة، تم التأكيد على آلية الشكاوي والتظلمات، والتعريف بالخط الساخن تليفون أرضي أو محمول، لبحث شكاوي و خدمات المياه، وكيفية استخدام القطع الموفرة والحصول عليها لترشيد الاستهلاك، علاوة على تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي:-

https://www.facebook.com/shapwasco.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة بطاقة تصميمية 51 ألف م3/ يوم على مرحلتين المرحلة الأولى بطاقة 600 ل / ث، والمرحلة الثانية 1200 ل / ث ، وبتكلفة مليار و 100 ألف جنيه ، للقضاء على ضعف وصول مياه الشرب لأهالي منطقة الشمال، ولتوفير كوب مياه نظيف للأهالي بمركزي الحسينية وأولاد صقر.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة، تُساهم في تدعيم البنية الأساسية، وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030م.

أوضح المحافظ أن المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا؛ تساهم وبشكل كبير في توفير مياه الشرب النظيفة لأهالي مدينة منشأة أبو عمر وقرى «صان الحجر البحرية، صان الحجر القلبية، البكارشة، الناصرية، القصبي شرق» بمركز الحسينية وقرى «إبراهيم حسن، زور أبو الليل، بني عبس، كفر الفرايحة، جزيرة الشافعي، أبو عوينات» بمركز كفر صقر.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحطة ستعمل بكامل طاقتها وافتتاحها ضمن المشروعات الرئاسية فور الإنتهاء من تجارب التشغيل لدخولها الخدمة الفعلية ، مؤكدًا ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية طبقاً للمواعيد المحددة للحفاظ على استدامة تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.