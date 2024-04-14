تأثير غير متوقع لبذور الشيا على البشرة

تثير بذور الشيا اهتماماً متزايداً بفضل فوائدها الصحية المتعددة، حيث تقدم للبشرة مزايا مذهلة بالإضافة إلى قيمتها الغذائية. وفقًا لما ذكره موقع "Food-tv"، تعمل بذور الشيا على إزالة السموم من البشرة بشكل فعال.

فوائد بذور الشيا

تتمتع بذور الشيا بمضادات أكسدة فعالة مثل مركبات الفلافونويد وفيتامين E، التي تحمي البشرة من التلف الناجم عن الجذور الحرة والعوامل البيئية الضارة، مثل الأشعة فوق البنفسجية.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد بذور الشيا في منع علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية، مما يسهم في تحقيق بشرة صحية وشبابية.

لا تقتصر فوائد بذور الشيا على الحماية وحدها، بل تتميز أيضًا بقدرتها على ترطيب البشرة بفضل قدرتها الاستثنائية على امتصاص الماء، مما يساهم في الحفاظ على صحة الجلد وإزالة السموم.

وتعتبر بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة الجلد وتهدئة الأمراض الجلدية الملتهبة مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية.

وبفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، تساهم بذور الشيا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وإزالة السموم من الجسم، مما يعزز الهضم الصحي والحركات المنتظمة للأمعاء.

وأخيرًا، تعمل بذور الشيا كمصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، التي تعزز تجديد البشرة وتعمل على إصلاحها بشكل فعال.

من ناحية أخرى، في فترة انقطاع الطمث، تشهد النساء تغيرات هرمونية وجسدية تؤثر على حياتهن اليومية، حيث يعاني العديد منهن من الهبات الساخنة، وهي ظاهرة تؤثر على نحو 85٪ منهن، وفقًا لـ onlymyhealth.

تتمثل الهبات الساخنة في تدفق مفاجئ للحرارة والدفء في الجسم، وتصاحبها التعرق وزيادة سرعة ضربات القلب واحمرار البشرة. ومن بين الأطعمة التي يُفضل تجنبها في هذه الفترة هي الأطعمة الحارة، حيث إن مادة الكابسيسين في الفلفل الحار قد تزيد من حدة الهبات الساخنة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقليل تناول الكافيين، حيث إن كميات زائدة منه يمكن أن تزيد من تكرار الهبات الساخنة. وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة المصنعة والحلويات السكرية والدهون الزائدة يمكن أن تزيد من شدة وتكرار الهبات الساخنة.

من الجانب الآخر، فإن البحوث تشير إلى أن تبني نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون قد يكون مفيدًا في التحكم في الهبات الساخنة.