سر وصية شيرين سيف النصر قبل وفاتها (فيديو)

قالت الإعلامية دينا رامز إن الفنانة شيرين سيف النصر أوصت قبل وفاتها أن تدفن في هدوء وأن يقتصر العزاء على الأهل فقط دون إقامة سرادق لتلقي التعازي كما هو معتاد في الجنائز.

وعلقت دينا رامز على وصية شيرين سيف النصر خلال برنامجها «أنا وهو وهي»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «أزاي حد يوصي بحاجة زي كدا، دا مؤشر أنها شعرت بأن آجلها قرب، الأمر الذي يشير إلى وجود مرض فاتر تعاني منه، أو تعرضها لاكتئاب شديد ومستسلمة له».

ومن جهته، قال حسام المراغي، مثدم البرنامج أن هناك العديد من الأشخاص عندما يرحلون ويريدون أن تكون جنازتهم في هدوء، أو قد يرغب هؤلاء أن يتم تخصيص الأموال التي تنفق في مراسم العزاء والدفن على الأسر والأشخاص الأكثر احتياجا.

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

حلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر، حسبما أعلن شقيقها عن وفاتها، حيث كتب على حسابه قائلًأ: توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم الهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لسيدة تظهر بجسم ممتلئ وقالوا إنها الفنانة شيرين سيف النصر، وبالفعل تظهر الصورة بالكامل عام 2022 وهى مازالت محتفظة بجمالها.

علق الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر.

وكتب جمال شعبان في منشوره:"شيرين سيف النصر الفنانة المعتزلة عاشت في صمت ورحلت بهدوء عن عمر يناهز ٥٧ عاما ."

وأضاف:"ماتت صبيحة هذا اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة.

وتصدرت النجمة الراحلة شيرين سيف النصر التريند خلال الدقائق الماضية ، بعد خبر وفاتها عن عمر يناهز ٥٧ عاما.

شيرين سيف النصر

معلومات عن الراحلة شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر يعود أصله من الصعيد، ووالدتها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

كما تخرجت في عام 1991 من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقاها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

واعتزلت شيرين سيف النصر الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

زيجات شيرين سيف النصر

تزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي.

والثانية من المطرب مدحت صالح إلى أن زواجها انتهى بالطلاق.

وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، وتلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.

كانت الفنانة شيرين سيف النصر، قد أثارت الجدل فى شهر يوليو 2019، حيث اتهمت صديقتها "إحسان"، بسرقة مجوهراتها، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه.

وقالت الفنانة شيرين سيف النصر في بيان صحفي، أنها عملت بخصوص قضية تعويض اتحكم عليها وعلى صديقتها بمبلغ مليون و ٢٠٠ ألف ومن المقرر أن الجلسة يوم 27 يونيو الحكم النهائي.

وتبين من خلال التحريات والفحص، وتقرير المعمل الجنائى، ومعاينة مسرح الجريمة، عدم وجود كسر فى باب الشقة أو فى خزينة المجوهرات، وهو ما أشار بأصابع الاتهام نحو أحد معارف الفنانة شيرين سيف النصر، وبناء عليه بدأ رجال المباحث فى البحث فى قائمة علاقات الفنانة، ومن يتردد عليها باستمرار، لتحديد قائمة الاشتباه، وبمناقشة عدد من شهود العيان، أشارت أصابع الاتهام نحو صديقة الفنانة وهى "إحسان.ك".

آخر اعمال شيرين سيف النصر

يذكر أن آخر أعمال النجمة شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب ، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي، أما السينما فيلم "أمير الظلام" مع عادل إمام.