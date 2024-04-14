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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فوز عريض لـ إنبي على الزمالك يمنحه وصافة الجمهورية مواليد 2005

إنبي 2005
إنبي 2005

نجح فريق كرة القدم بنادي إنبي مواليد 2005، في تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره الزمالك بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية لهذا الموسم.

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وجاء فوز إنبي على نظيره الزمالك صادم بالنسبة للجماهير البيضاء، والتي لم تعتاد على هزيمة الأندية بمثل هذه النتائج.

وسجل خماسية النادي البترولي كل من؛ محمد سمير، وزياد يوسف، وحامد عبدالله، وعلي ايهاب، وسيد رمضان.

ونجح فريق إنبي مواليد 2005 في الوصول للمركز الثاني بمسابقة دورى الجمهورية برصيد 63 نقطة، حيث حقق الفوز في 17 مواجهة، بينما تعادل فى 9 مباريات وخسر مبارتان.

ويجد قطاع الناشئين بنادي إنبي اهتمامًا كبيرًا من جانب مجلس الإدارة، حيث تواصل الفرق في تقديم مستويات كبيرة خلال الموسم الحالي.

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