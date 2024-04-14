باي باي وداد.. الجيش الملكي يؤكد مشاركته الأفريقية 2025

أكد فريق الجيش الملكي أحقيته بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبلن بعد تفوقه على مضيفه الوداد البيضاوي 1 / صفر، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المغربي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، يعزز الجيش الملكي صدارته للدوري المغربي برصيد 61 نقطة، بينما يتوقف الوداد عند 37 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

ويعود الجيش الملكي للمشاركة في دوري أبطال افريقيا للمرة الثانية على التوالي في النسخة المقبلة، بعد الخروج من النسخة الحالية في الدور التمهيدي على يد النجم الساحلي التونسي.

غياب الوداد عن دوري أبطال أفريقيا العام المقبل

وبنفس النتيجة تأكد بذلك غياب الوداد عن دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل مع تبقي له 5 جولات على نهاية الدوري المغربي.

وأصبح أقصى عدد نقاط يصل إليه الوداد هو 52 نقطة، ولن يؤهله ذلك إلى دوري الأبطال بسبب تفوق المنافسين.

ويحتل الرجاء المركز الثاني حاليًا بـ54 نقطة وله 6 مباريات متبقية ويليه نهضة بركان ثالثا بـ40 نقطة.

وأصبح أمل الوداد الوحيد في الموسم الحالي هو ضمان المركز الثالث بالدوري المغربي من أجل أن يتمكن من المشاركة في بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل.

ويغيب وداد الأمة عن دوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ 9 سنوات.

موسم كارثي للوداد

يواجه الوداد المغربي اوقات عصيبة، حيث يهدد الفريق بخروج من الموسم دون تحقيق أي لقب للمرة الثانية على التوالي.

وفشل الفريق البيضاوي في جميع تحدياته خلال الموسم الحالي، حيث خرج من البطولة العربية في الدور الأول وخسر المباراة النهائية لبطولة الدوري الأفريقي أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي.

وفشل أيضًا في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الخامس في الدوري المغربي، برصيد 33 نقطة من 22 مباراة، وهو متأخر بفارق 22 نقطة عن المتصدر الجيش الملكي، الذي خاض 23 مباراة في الدوري.

الخروج من دوري أبطال أفريقيا

ودع فريق الوداد البيضاوي المغربي بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات على الرغم من فوزه في الجولة السادسة والأخيرة على أسيك الإيفوراي بهدف نظيف.

وجاء هدف الوداد المغربي بتوقيع بدر لحتيمي في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وتلقى بدر كادارين لاعب الوداد بطاقة حمراء في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وودع الوداد دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب مجموعته خلف أسيك المتصدر وسيمبا الوصيف.

وحسم أسيك الإيفواري صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وجاء خلفه سيمبا التنزاني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد الوداد لكنه النتائج المباشرة رجحت كفة سيمبا الذي رافق أسيك إلى الدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

مشاركات وبطولات فريق الجيش المغربي

كم مرة فاز الجيش الملكي بالدوري المغربي؟



فاز الجيش الملكي بالدوري المغربي 13 مرة أعوام: (1961، 1962، 1963، 1964، 1967، 1968، 1970 – 1984، 1987، 1989، 2005، 2008، 2023).

احتل الجيش مركز وصافة البطولة المغربية المحترفة 7 مرات أعوام (1960 – 1971 – 1991 – 2004 – 2006 – 2007 – 2013).

متى فاز الجيش الملكي بدوري ابطال افريقيا؟

فاز الجيش الملكي المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة طوال تاريخه في عام (1985) عندما هزم الزمالك المصري في نصف النهائي ثم بيليما الكونجولي الديمقراطي (زائير سابقًا) في المباراة الختامية.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

تُوج الجيش الملكي بكأس الكونفدرالية الافريقية مرة واحدة عام (2005).

الوصافة

الجيش الملكي وصيفًا لكأس الكونفدرالية الافريقية مرة واحدة عام (2006).

وصافة كأس السوبر الأفريقي

الجيش الملكي وصيفًا لكأس السوبر الافريقي مرة واحدة عام: (2006).

وصافة كأس الكؤوس الأفريقية

الجيش الملكي وصيفًا لكأس الكؤوس الافريقية مرة واحدة عام: (1997).

وصافة الكأس الآفروآسيوية

الجيش الملكي وصيفًا لكأس الافرواسيوية مرة واحدة عام: (1986).