احتفالية غنائية بمركز شباب شرقية مباشر في ختام إجازة عيد الفطر المبارك

نظم مركز شباب شرقية مباشر بإدارة شباب الابراهيمية بمحافظة الشرقية، احتفالية خاصة في نهاية الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2024، تم خلالها تكريم الأم المثالية والأطفال الايتام بمناسبة الإحتفال بيوم اليتيم، وبعدها انطلقت فقرات الأمسية الغنائية لكورال النشء بمركز شباب الزقازيق البحرى بقيادة المايسترو محمد عبد العزيز، واعضاء فريق الكورال، وعرض أغنيات العيد والتراث الشعبى والغنائى احتفالا بعيد الفطر المبارك.

تأتي هذه الاحتفالية ضمن فاعليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي يتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، ووفقا لإستراتيجية الوزارة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

الاحتفالية تم تنظيمها وفق توجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة ،والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وبإشراف الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب، والدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء، وجيهان الشهيدى مدير إدارة شباب الابراهيمية.

شهد الاحتفالية جمهور كبير من كبار رجال القرية، وأعضاء الجمعية العمومية، وسبقت الفاعلية تنفيذ يوم ترفيهي بالقرى الواقعة في النطاق الجغرافي لمركز الشباب، والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة على المواطنين من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مركز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

وتأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط؛ بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والانشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات .

وتنطلق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» للعام الرابع على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك في الأعوام السابقة، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير اداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي، وتطوير البرامج والأنشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

نفذت الفاعلية بحضور وإشراف جيهان الشهيدى مدير إدارة شباب الابراهيمية، وأحمد سعد وكيل إدارة تنمية النشء، ومحسن عبد السلام رئيس مجلس إدارة مركز شباب شرقية مباشر، وسهام العجوز المدير التنفيذى، ومى أحمد رئيس قسم الطلائع بالإدارة وفريق العمل التنفيذى بمركز الشباب.