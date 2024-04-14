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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدافع أتليتكو مدريد على رادار النصر السعودي

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

يسعى نادي النصر السعودي للتعاقد مع المدافع الأوروجوياني جوزيه خيمينيز نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ولا يشارك خيمينيز مع أتلتيكو مدريد في الموسم الكروي الحالي بعد عدم اعتماد دييجو سيميوني عليه بشكل أساسي في خططه، لتقل مشاركته مع الأتلتي.

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي النصر تواصل مع وكلاء اللاعب خيمينيز لمعرفة إمكانية التعاقد مع اللاعب الأوروجوياني خلال الميركاتو الصيفي، وبدأ النادي السعودي محاولاته للتعاقد مع مدافع جديد بسبب إمكانية رحيل إيمريك لابورت عن صفوف العالمي، بعد وجود عرض له من الدوري الإسباني.

ولا يملك خيمينيز عقدا مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2028 لكن سيوافق النادي الإسباني على بيعه في حال وجود عرض مناسب، وسعره جيد للموافقه على رحيله.

وجاءت رغبة النصر في التعاقد مع المدافع خيمينيز نجم أتلتيكو مدريد بتوصية من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رشح اللاعب الأوروجوياني للانتقال إلى العالمي.

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