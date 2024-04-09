مطالب جماهير النصر بعد توديع بطولة السوبر السعودي

شنت جماهير النصر السعودي، حملات هجومية، على إدارة العالمي مطالبة بتجديد دماء الجهاز الفنى للفريق الأول، بجانب ضرورة فسخ عقد بعض اللاعبين لعدم تقديم أوراق اعتمادهم حتى الآن.



وتأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي في نسخته الحالية بالإمارات بعد تخطيه عقبة النصر بنتيجة (2-1)، ليواجه الاتحاد في مباراة اللقب.

مطالب جماهير النصر السعودي بعد هزيمة الهلال والخروج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي

إقالة لويس كاسترو من النصر السعودي

وطالب قطاع واسع من جمهور النصر ضرورة إقالة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو من تدريب الفريق بعد أن أخفق في كل الاختبارات الهامة ضد الهلال وفي البطولات المختلفة.

الاطاحة ب3 لاعبين من الفريق

ويؤمن جمهور النصر أن هناك على الأقل 3 أجانب في الفريق استمرارهم غير مجدي وهم السنغالي ساديو ماني، البرتغالي أوتافيو والمدافع لابورت.

ويتأهل نادي الهلال من أجل مواجهة خصمه الاتحاد ضمن منافسات نهائي كأس الدرعية.

وفشل رونالدو ورفاقه في كسر سلسلة انتصارات الهلال المستمرة في جميع البطوات هذا الموسم، كما حافظ الهلال على السلسلة دون مساس.