انخفاض البيتكوين مع تصاعد التوترات السياسية في الشرق الأوسط

انخفض سعر البيتكوين بنسبة تزيد عن 8.4% في 13 أبريل بعد أن شنت إيران هجومًا على إسرائيل، مما أدى إلى تصعيد الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

سعر البيتكوين



انخفض البيتكوين من حوالي 67000 دولار إلى 61625 دولارًا، مما أدى إلى محو أكثر من 130 مليون دولار من القيمة السوقية في غضون دقائق بعد أنباء الهجوم.

انخفض بنسبة 15.96٪ إلى 129 دولارًا. وفقًا لبيانات CoinMarketCap، انخفضت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 8.19٪ إلى 2.23 تريليون دولار.

وفقًا لبلومبرج، أطلقت إيران طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل يوم السبت 13 أبريل. ويأتي هذا الإجراء ردًا على هجوم شنته إسرائيل قبل أيام، واستهدف مجمعًا دبلوماسيًا في دمشق، سوريا، مما أسفر عن مقتل سبعة إيرانيين، من بينهم جنرالان.

في 12 إبريل، حذر رئيس الولايات المتحدة جو بايدن من أن إيران ستشن هجمات "عاجلاً وليس آجلاً"، مسلطاً الضوء على أن الولايات المتحدة ستساعد في الدفاع عن إسرائيل:

“نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. سندعم إسرائيل، وسنساعد في الدفاع عنها، وإيران لن تنجح”.

يؤدي الصراع بين إيران وإسرائيل إلى تصعيد التوترات في المنطقة بشكل كبير، وهو أمر تحاول الولايات المتحدة منعه منذ الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى صراع مستمر أوسع بين إسرائيل وحماس.

وقال مصدر حكومي لشبكة CNN إن المسؤولين الأمريكيين يحثون إسرائيل على عدم تصعيد التوترات في ردها على إيران. كما أعرب المسؤولون عن إحباطهم بسبب عدم وجود معلومات مسبقة قدمتها إسرائيل بشأن غارتها الجوية في دمشق. وقالت المصادر إن إسرائيل لم تبلغ مسؤولا أمريكيا إلا عندما كانت طائراتها في طريقها بالفعل إلى سوريا.

وقال المسؤول: “لم نكن على علم بأن إسرائيل ستنفذ هذه الغارة الجوية مقدما”. وقبل دقائق من حدوث ذلك، وعندما كانت الطائرات الإسرائيلية في الجو بالفعل، تواصلت إسرائيل مع مسؤول أمريكي لتقول لها إنها بصدد تنفيذ ضربة في سوريا. ولم تتضمن أي تفاصيل حول الجهة التي كانوا يستهدفونها أو المكان الذي سيتم تنفيذه فيه، وكانت الضربة جارية بالفعل قبل أن يتم تمرير الكلمة عبر الحكومة الأمريكية.