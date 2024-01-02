دار الإفتاء: البيتكوين غسل للأموال الحرام ولا يجوز الاستثمار فيها

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تحرم فيها الاستثمار في العملات الرقمية مثل البيتكوين.

غسل الأموال الحرام

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، الشيخ محمد عبدالسميع، إن البيتكوين لا قيمة لها في حد ذاتها، وإنما قيمتها في التداول بين الناس، وارتفاع سعرها يرجع إلى أنها تستخدم في غسل الأموال الحرام.

وأضاف أن الاستثمار في البيتكوين قد يؤدي إلى ضياع الأموال وفساد البلاد، وذلك لأن البيتكوين غير آمن، ويمكن سرقته بسهولة.

وبناءً على ذلك، أفتت دار الإفتاء المصرية بعدم جواز الاستثمار في العملات الرقمية مثل البيتكوين.