الأحد 14 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تشهد افتتاح موسم حصاد القمح في سيناء

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

شهد المهندس طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، افتتاح موسم حصاد القمح في القرية الرابعة بمراقبة شرق القناه بسيناء، بحضور عد من قيادات القطاع، والقيادات الشعبية والتنفيذية والمزارعين.

 موسم حصاد وتوريد القمح

وقال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم والمتابعة المستمرة للمزارعين خلال موسم حصاد وتوريد القمح والعمل على تذليل اي عقبات او مشكلات قد تواجههم.

وأضاف ان مزارعي القمح بالمراقبة قد توحهوا بالشكر الى وزارة الزراعة، للجهود المبذولة لدعمهم ودعم الفلاح المصري، والمتابعة المستمرة بتقديم الدعم الفني، وتوصيل التوصيات الفنية الزراعية المناسبة لكل فترة ولكل محصول، في سبيل تحقيق إنتاجية عالية، تساهم في تحقيق عائد مجزي من الزراعة.

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 مستلزمات الانتاج الزراعي

وأكد صلاح، ان قطاع استصلاح الاراضي، يواصل تقديم كافة أكال الدعم لجميع المستفيدين بالمراقبات التابعة له، والتيسير عليهم، فضلا عن توفير مستلزمات الانتاج الزراعي، كذلك متابعة زراعاتهم، وتقديم التوصيات الفنية لهم، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة، ونتائج البحوث الزراعية العلمية.

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