قرار جديد ضد المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 مصرين بدولة قطر، إداريًا.

المتهم بقتل 3 مصرين بدولة قطر

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عامًا، من عزبة المرجوشي- بهتيم- شبرا الخيمة- القليوبية، وأنه قتل عمدًا اثنين من المجني عليهم خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهم بسلاح أبيض "سكين"، حيث عاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما؛ ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي- المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما، حال حضوره للمسكن.



وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم- المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب" المملوك للمجني عليه علي شعبان على؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

ومن جهة اخرى امرت جهات التحقيق بالهرم ، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة قتل عمه برصاصتين الأولى في الرأس والثانية في الصدر داخل منزل العائلة بمنطقة الطوابق بالهرم ولاذ بالفرار.

برصاصتين في الرأس والصدر ..حبس عاطل شرع في قتل عمه بالهرم

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المواطنين، بوجود مصاب بطلق ناري بشارع مصطفى رشوان بمنطقة الطوابق فيصل، بسبب خلافات داخل منزل إحدى العائلات.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث، ووجدوا رجل مسن ملقى وسط بركة من الدماء وبه إصابة عبارة عن رصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، أطلقهما نجل شقيقه، عاطل، على عمه بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب قيام الأخير بالمعيشة في منزل المجني عليه دون رضاه وإثارة المشاكل وسط الأسرة فقرر طرده بالعنوة، ما دفع المتهم للشروع في قتله ثم لاذ بالفرار