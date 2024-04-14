أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرار بإستمرار حبس عامل أنهي حياة ابنه طعنًا بسكين أثناء مشاجرة بينهما داخل مسكنهما بنطاق دائرة قسم شرطة منشأة ناصر؛ بسبب خلافات أسرية، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

استمرار حبس عامل أنهى حياة ابنه في منشأة ناصر

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عامل ونجله داخل مسكنهما بشارع الجامع بمنشأة ناصر.

على الفور انتقل المقدم محمد صفوت رئيس مباحث قسم منشأة ناصر، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عامل ونجله بسبب خلافات أسرية، وأن الأب أصاب ابنه بجرح طعني بالبطن وخروج جزء من أحشائه، فقد على إثرها حياته.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السكين المستخدم في الحادث وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

ومن جهة اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربتى منزل) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الأستروكس– فرد خرطوش وطلقتين- ميزان حساس وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية.. وبحوزتهما (2700 قرص مخدر لعقارى "ترامادول، تامول").

وفى سياق اخر نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به بالقاهرة وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2,5 مليون جنيه.

بـ 2,5 مليون جنيه.. ضبط مصنع لتصنيع مخدر الإستروكس فى المقطم

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وضبط بحوزته (كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جرام – 2 سيارة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات –مبلغ مالى– مشغولات ذهبية - أدوات ومعدات التصنيع– عدد من الأقراص المخدرة).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 2.5 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.