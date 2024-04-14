مصطفى محمد أساسيًا بتشكيل نانت الرسمي أمام لوهافر في الدوري الفرنسي

أعلن الجهاز الفنى لفريق نانت تشكيله الرسمي لمباراة لوهافر بالمواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي

ويتواجد مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني وفريق نانت في التشكيل الأساسي لفريقه أمام لوهافر في إطار منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.





تشكيل نانت الرسمي أمام لوهافر في الدوري الفرنسي



ونجح المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، في إنهاء صيامه التهديفي مع فريقه نانت، بعدما هز شباك نيس، الجولة الماضية، في الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد، الهدف الثاني لصالح نانت في الدقيقة 77 من عمر لقاء نيس، من ضربة جزاء.

وتقدم ماتياس أبلين لصالح نانت في الدقيقة 19، وتعادل تيريم موفي من ضربة جزاء لصالح نيس في الدقيقة 72، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف الفوز لفريقه لتنتهي المباراة 2-1.

آخر هدف لمصطفى محمد في الدوري الفرنسي

ولم يكن اللاعب المصري، هز الشباك مع نانت منذ مواجهة تولوز يوم 11 فبراير الماضي بالجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وغابت أهداف مصطفى محمد في 5 مواجهات متتالية في الدوري الفرنسي.

ورفع مصطفى محمد، رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، متساويا مع الياباني تاكومي مينامينو لاعب موناكو.

ووصل اللاعب المصري إلى هدفه رقم 19 بقميص نانت منذ انضمامه قادما من جالطة سراي التركي.