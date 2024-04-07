يواجه فريق الكرة الاول بنادي نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يصطدم مع نظيره ليون ضمن منافسات الأسبوع ال 28 ويلتقي الفريقان على أرضية ملعب استاد لا بوجوار.



موعد مباراة نانت وليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



وتقام مباراة نانت وليون مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 4.

معلق مباراة نانت وليون

وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق نوفل باشى.

ويحتل فريق أولمبيك ليون المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة جمعها من 27 مباراة حيث حقق 10 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر 12 مباراة .

فيما يتواجد فريق نانت فى المركز الـ 14 فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة جمعها من 27 مباراة، فاز 8 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 15 لقاء.

